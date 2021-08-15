Над американским посольством в Кабуле спущен флаг, сотрудники в срочном порядке покинули дипмиссию вскоре после того, как афганскую столицу взяли боевики запрещенного в России движения «Талибан». Ранее сообщалось, что бОльшую их часть эвакуируют на родину, некоторые еще какое-то время продолжат работу из кабульского международного аэропорта.

Его продолжают охранять силы НАТО – США, Британии и Турции – для сохранения бесперебойной связи Афганистана с внешним миром. Туда уже перенесли свои дипмиссии некоторые западные страны, например Нидерланды.

Тысячи иностранных специалистов, чиновников старого режима и сотрудничавших с ними в спешном порядке вылетают рейсами в Пакистан и другие страны. Бывший президент Ашраф Гани, который сложил с себя полномочия ранее сегодня, уже также покинул территорию страны – улетев в Таджикистан.

Запрещенные в России талибы получили приказ командования после полного окружения занять Кабул, чтобы не допустить мародерства в столице. Город, как и многие населенные пункты в последние дни, сдался фактически без боя. Боевикам запретили стрелять в воздух, празднуя победу. Жители Кабула спешно бегут из города, несмотря на призывы сохранять спокойствие. Всем желающим иностранцам «Талибан» гарантировал возможность уехать, но от тех, кто останется, потребуют встать на учет у представителей новой власти.

Переходное правительство по итогам переговоров с талибами в президентском дворце возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джалали. Россия уже объявила, что готова сотрудничать с новой администрацией. США обещают признать новое правительство, только если оно будет соблюдать основные права афганского народа.