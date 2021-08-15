Знаменитый немецкий форвард Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни

В ночь на воскресенье Герд Мюллер уснул в своей постели в доме по уходу за больными пациентами недалеко от Мюнхена. С 2015 года он страдал болезнью Альцгеймера. В течение последних двух недель Мюллер почти ничего не ел и не пил. Жена футболиста Урсула ежедневно посещала его.

Карьера Герда Мюллера началась в 1965 году. Во время матчей форвард забил 552 гола. Его рекорд лишь недавно был побит Леонеллом Месси. В 1991 году стало известно о его алкогольной зависимости. Однако благодаря супруге и поддержке клуба Мюллеру удалось победить ее.

Премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер назвал футболиста «скромной звездой». Политик подчеркнул, что Мюллер был лучшим немецким форвардом всех времен. Без него клуб «Бавария» и немецкая сборная никогда не смогли бы достичь своих успехов.

Президент «Баварии/Мюнхен» Херберт Хайнер отметил, что «клуб скорбит о своей самой большой иконе». Председатель правления клуба Оливер Кан заявил, что Мюллер навсегда вошел в историю немецкого футбола. «Он останется в наших сердцах», – подчеркнул бывший вратарь национальной сборной.

Бывший футболист «Баварии» Бастиан Швайнштайгер написал в Инстаграме, что без Герда Мюллера карьеры многих коллег были бы невозможны.