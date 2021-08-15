В мире зарегистрировали более 206-ти миллионов случаев заражений коронавирусной инфекцией

В мире, по подсчётам университета имени Джонса Хопкинса, зарегистрировали более 206-ти миллионов случаев заражений коронавирусной инфекцией. Количество умерших уже превысило четыре миллиона.

Последний миллион заболевших выявили буквально за два дня. Рост темпов распространения инфекции фиксируют с середины июня. Больше всего заразившихся за всю пандемию выявили в США – там власти отчитались о тридцати шести миллионах случаев. После Штатов идёт Индия, где зарегистрировали более тридцати двух миллионов. Из графиков на сайте университета Джонса Хопкинса следует, что сейчас идёт третья крупная волна заражений.

Также количество умерших от covid-19 приближается к четырём миллионам четыремстам тысячам. На США с Индией приходится примерно четверть это этого числа.

Тем временем в России в последнее время по официальным данным от коронавируса умирает больше людей, чем когда-либо по стране. На этой неделе максимум умерших в сутки впервые перерос отметку в восемьсот человек, после чего обновлялся еще дважды. Этим утром оперативный штаб объявил о 816-ти умерших. Общее же количество жертв пандемии превысило по стране 170 тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса в России заразилось коронавирусом меньше людей, чем указано в официальных сводках оперативного штаба. Американские исследователи насчитали 6 миллионов 500 тысяч случаев, а российские власти на сто тысяч больше.