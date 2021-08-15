ТВ: Талибы вошли в Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами ведомства

Талибы вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами государственные учреждения. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Талибы взяли под свой контроль Кабульский университет, некоторые министерства, а также брошенные полицейские участки.