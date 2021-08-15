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18:02, 15 августа 2021

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана подтвердил, что президент покинул страну

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Мухаммад Ашраф Гани покинул страну:"Бывший президент оставил свой народ и свою страну в таком состоянии, за что Бог ему судья, и народ даст ему свою оценку. Я призываю жителей Кабула не подаваться панике, а талибов – не входить в город до политического решения проблемы, чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им".

Между тем, по сведениям медиагруппы «Азиа-Плюс», Гани вместе с главой своей администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Вылет Гани в Таджикистан подтверждает и иранское агентство Tasnim. Оно опубликовало в твиттере видео отлета Гани на самолете афганской авиакомпании Kam Air. Власти Таджикистана эти сообщения не комментировали.

Напомним, сегодня движение «Талибан объявило о полном окружении Кабула. Вместе с тем, боевики до вечера не входили в город, чтобы, по их словам, избежать кровопролития. Но несколько часов назад «Талибан» (запрещено в РФ) заявило, что их вооруженные формирования войдут в столицу Афганистана, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить мародерство. Свое решение руководство «Талибан» объяснило тем, что «афганские правительственные силы оставили свои позиции в столице страны».

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что «Талибан» начал бы наступление даже при наличии американских войск в Афганистане. Об этом Блинкен сказал в интервью телеканалу CNN: «И без того плохой статус кво был неустойчив. Наши силы пришлось бы выводить рано или поздно, и мы рассчитывали, что успеем сделать все по плану. За столько лет мы вместе с международным сообществом инвестировали миллиарды долларов в безопасность Афганистана, создав современные вооруженные силы в 300 тыс. человек с самым передовым вооружением, которого у «Талибана» не было. Но эти силы оказались неспособны защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали. И кстати, я думаю, что большинство наших стратегических соперников в мире больше всего хотели бы, чтобы мы остались в Афганистане еще на пять-десять лет. Это просто не отвечает нашим национальным интересам». Энтони Блинкен добавил, что США своим длительным военным присутствием добились своей цели, а именно – привлекли к ответственности виновников терактов 11 сентября.

Террористическая группировка Талибан представляет собой военизированное исламистское движение. Оно оформилось в начале 90-х среди этнической группы афганских пуштунов, а позднее на шесть лет захвалило власть на территории страны, создав Исламский Эмират Афганистан, просуществовавший до 2001-го года.

27 сентября 1996 года талибы без боя взяли Кабул и объявили о создании Исламского Эмирата Афганистан. Признали его лишь три государства – Саудовская Аравия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. Долгие годы талибам противостоял оппозиционный Северный альянс, состоявший преимущественно из этнических таджиков во главе с Ахмад Шахом Масудом и узбеков во главе с генералом Абдул-Рашидом Дустумом. Возглавивший Афганистан после выхода советских войск президент Мохаммад Наджибула в первый же день с захватам талибами Кабула в 96-м был жестоко убит. Предотвратить этого не смогло даже предоставленное ему укрытие в афганской миссии ООН. В стране была введена жесточайшая цензура, радиостанции транслировали исключительно религиозные песнопения информационные сообщения правящего режима. С 1996 по 2001 год талибы контролировали большую часть государства, в стране действовали и активно применялись законы шариатского права – с побиванием камнями за прелюбодеяние, наказаниями отрубанием руки или ноги за воровство, обязательным совершением религиозных обрядов. Девочкам запрещали учиться в школе – всего за время власти группировки было закрыто две сотни школ, а взрослым женщинам не позволялось работать и ходить в нетрадиционной светской одежде. Более того, предписывалось не просто покрывать голову платком, а полностью закрывать себя, оставляя лишь тонкую прорезь для глаз. Помимо радикальных решений об организации жизни для своих соотечественников, талибы в феврале 2001-го талибы, невзирая на протесты мировой общественности, взорвали входившие в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО гигантские статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине, возраст которых датируется VI веком нашей эры. После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию против Исламского Эмирата Афганистан и при поддержке Северного альянса режим талибов был свергнут. Впрочем, само запрещенное в России террористическое движение на некоторое время ушло в подполье, а чуть позднее возобновило свою деятельность в прилегающих к афганским границам районах Пакистана.

Одним из решений талибов во времена их правления, которые были позитивно восприняты в мире, было ограничение производства опиатов и сокращение наркопроизводства.



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