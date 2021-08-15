Эксперт: Падение режима в Афганистане и успех «Талибана» обернется серьезными последствиями для России

Падение режима в Афганистане и успех «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация – «ЭМ») обернется серьезными последствиями для России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

«Эпоха исламской республики в Афганистане завершена и начинается новая. Успех «Талибана» – это глобальное событие. Впервые террористический джихадистский проект одержал победу в мировой войне с США, которая велась 20 лет. Это будет определять развитие самых глубоких трендов в международном джихадистском движении и в исламском мире и приведет к очень большим изменениям в регионе, в России и на Западе, то есть коснется всех. Поэтому это серьезная угроза», — сказал эксперт.

С точки зрения А.Серенко, «Талибан» не сможет контролировать процесс радикализации вдохновленных их победой мусульман. «Это будут серьезные вызовы для всех постсоветских стран. А России нужно готовиться к очень большим проблемам. Заигрывания российской дипломатии с талибами ни к чему хорошему в итоге не приведут. Они способствовали укреплению талибского проекта, и теперь мы будем, как и все остальные, пожинать плоды его успеха. А успех «Талибана» в Афганистане – это поражение всех стран, которые борются с терроризмом. И сейчас наступает момент длительной расплаты за это поражение и близорукую дипломатическую работу с талибами. Вероятность радикализации русскоязычных мусульман возрастает, соответственно, возрастает угроза терактов», — пояснил он.

Что касается системы правления в самом Афганистане, А.Серенко предполагает, что она будет двухуровневой. «Скорее всего, будет два правительства — одно формальное, другое реальное. Реальная власть будет принадлежать талибскому правительству – оно будет управлять страной внутри, а на внешнем контуре будет работать коалиционное правительство, тоже с участием талибов, но оно будет полностью находиться под контролем Пакистана, поскольку Пакистан остается главным оператором талибов. Поэтому реально Афганистан превращается в пакистанскую колонию», — заключил эксперт.