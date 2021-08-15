Движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило, что их вооруженные формирования войдут в столицу Афганистана

Как сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление движения, вооруженные отряды талибов займутся обеспечением безопасности и предотвращением хаоса в Кабуле. Свое решение руководство «Талибан» объяснило тем, что «афганские [правительственные] силы оставили свои позиции в столице страны».

Победа «Талибана» Афганистане приведет к распространению радикального ислама в бывших советских республиках Центральной Азии. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Гольц. «Я думаю, что через несколько месяцев то, что мы называем радикальным исламом, перепрыгнет через Пяндж и Амударью и с теми же проблемами столкнутся бывшие советские республики Центральной Азии», — сказал он.

А.Гольц добавил, что победа «Талибана» в Афганистане обусловлена усталостью народа от сорокалетней войны. «Очевидно, что власть в Афганистане не имела народной поддержки. Измученный этим бесконечным противостоянием народ выбрал талибов: «Вот эти придут, и хотя бы прекратятся артиллерийские обстрелы». Надо понимать, что в Афганистане 40 лет идет война. Сменилось несколько поколений людей, которые ничего, кроме войны, не знали. Это полное истощение народа сыграло существенную роль в победе талибов», — заключил эксперт.

Россия готова сотрудничать с переходным афганским правительством. Об этом ТАСС заявили в посольстве России в Афганистане. Между тем, в МИД РФ агентству РИА новости сказали, что Москва пока не будет признавать талибов в качестве законной власти в Афганистане.