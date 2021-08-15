Бывший депутат парламента Литвы Альгирдас Палецкис обжаловал приговор по делу о шпионаже в пользу России

Оппозиционный политик ранее получил 6 лет тюрьмы.

Преследованием за инакомыслие считает решение Шяуляйского окружного суда Литвы Альгирдас Палецкис. Его адвокаты призвали вышестоящую инстанцию отменить приговор и освободить политика, передаёт литовское радио Эл-Эр-Тэ. По мнению представителей защиты, дело шито белыми нитками, оно является юридическим нонсенсом. Палецкис в нулевых работал депутатом сейма, потом недолго был вице-мэром Вильнюса. Затем ушёл в оппозицию к власти. Его обвиняют в сборе информации по заказу российских спецслужб. Она касалась, в том числе, судей и прокуроров Литвы, участвовавших в процессе о штурме телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года. Палецкиса задержали с поличным. Дело возбудили после того как он усомнился в официальной версии столкновений возле телецентра. По версии властей, участники акции против входа советских войск в Вильнюс были убиты солдатами. Палецкис сказал, что кровопролитие, в ходе которого погибли 14 человек и больше 700 пострадали, спровоцировали радикалы, которые стремились захватить власть.

Генпрокуратура просила для оппозиционера 9 лет лишения свободы, он получил на 3 года меньше.