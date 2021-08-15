СМИ: Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает правительственный телеканал Tolo News. Информацию подтвердил и телеканал «Аль-Арабия». Сведения о бегстве Гани из президентского дворца есть и в российском посольстве в Афганистане. Между тем, по сведениям медиагруппы «Азиа-Плюс», Гани вместе с главой своей администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Подтверждений этой информации из других источников пока нет.

Сегодня движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о полном окружении Кабула. Вместе с тем, боевики не входят в город, чтобы, по их словам, избежать кровопролития. Позже они заявили, что ведут переговоры с правительством о мирном переходе власти.

США признают правительство Афганистана, которое уважает права человека . Это следует из интервью CNN госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, будущее правительства Афганистана для международного признания должно уважать права народа и не помогать террористам.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Россия займет выжидательную позицию по отношению к происходящему в Афганистане. Такое мнение Федор Лукьянов высказал «Эху Москвы». По мнению Федора Лукьянова, одним из направлений работы России в этой связи останется сотрудничество с Таджикистаном и Узбекистаном по недопущению распространения влияния талибов в эти страны.