Владимир Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

Пятеро россиян погибли накануне при крушении самолета-амфибии Бе-200 на юго-востоке страны. Он удостоены орденов Мужества посмертно. На борту арендованного самолета были восемь человек — пятеро россиян и трое граждан Турции, они тушили лесной пожар.