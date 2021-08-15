Владимир Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

Пятеро россиян погибли накануне при крушении самолета-амфибии Бе-200 на юго-востоке страны. Он удостоены орденов Мужества посмертно. На борту арендованного самолета были восемь человек — пятеро россиян и трое граждан Турции, они тушили лесной пожар.
2021-08-15T16:33:30+03:00
2021-08-15T16:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 15 августа 2021
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