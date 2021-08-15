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16:32, 15 августа 2021

Среднесуточное время, которое жители крупных городов России тратят телевизор, вернулось на допандемийный уровень

Среднесуточное время, которое жители крупных городов России старше четырех лет тратят на просмотр телевизора, вернулось на допандемийный уровень. За период с начала года по 7 августа оно, по данных компании Mediascope, составило три часа 32 минуты. В прошлом году же период, на который пришлись режим изоляции и жесткие ограничительные меры, составляло три часа 55 минут. В пиковые показатели, который пришлись на локдаун с 30 марта по 8 июня телевизор смотрели в среднем четыре часа 12 минут в сутки.


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