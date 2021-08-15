Немецкий футболист Герд Мюллер скончался на 76-ом году жизни

За свою карьеру он взял все самые престижные награды.

Герда Мюллера не стало этим утром. Сообщение о кончине опубликовано на сайте футбольного клуба «Бавария». Именно в нём нападающий провёл почти всю свою карьеру, и с футболистом ассоциируется «золотая эра» клуба.

Мюллер был нападающим мюнхенских красно-белых с 64-ого по 79-ый годы. За это время в матчах немецкого чемпионата он забил 365 голов — это рекорд немецкой лиги, не побитый до сих пор. Несколько раз команда побеждала как в национальном чемпионате, так и на европейском уровне.

За сборную Герд Мюллер провёл только 62 игры, забив 68 мячей. Дело в том, что в возрасте 28-ми лет футболист отказался за неё выступать, объяснив это желанием больше времени проводить с дочерью. Последним матчем нападающего за Германию стал финал домашнего Чемпионата мира, в котором бомбардир забил решающий победный гол. Помимо этого, Мюллер был чемпионом Европы, а также обладателям престижных персональных наград — «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

Причины смерти Герда Мюллера не сообщаются. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера.