Сохаил Шахин: Транзит в Афганистане после вступления в силу временного правительства завершится за несколько дней

Транзит власти в Афганистане после вступления в силу временного правительства завершится в течение нескольких дней. Об этом заявил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин. По его словам, «Талибан» защитит права женщин, а также обеспечит безопасность для работников СМИ и дипломатов. Сегодня утром силы талибов начали наступление по всем направлениям на Кабул. По данным телеканала «Аль-Арабия», бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. А ИО главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала «Толо ньюс», что «переход власти пройдет мирным путем».

Местные жители Кабула не чувствуют себя в безопасности после прихода талибов в столицу Афганистана.

Спикер нижней палаты Национального собрания Афганистана Мир Рахман Рахмани и еще несколько официальных лиц вылетели из Кабула в Исламабад. Как сообщают афганские СМИ. они планируют провести консультации о возможности политического диалога с движением «Талибан» при посредничестве властей Пакистана. «Талибан» призвало президента Афганистана Ашрафа Гани, членов правительства и лидеров политических партий к сотрудничеству, заявив о намерении движения сформировать «инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы».

Афганская правительственная делегация вместе с главой Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллой Абдуллой направится сегодня в Катар для достижения соглашения с политическим офисом движения «Талибан». Об этом сообщило агентство Пажвок. Абдулла Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между

представителями движения «Талибан» и властями в Кабуле.

Сотрудники НАТО продолжают оставаться в столице Афганистана. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя альянса, организация помогает поддерживать работу аэропорта Кабула, окруженного боевиками движения «Талибан».