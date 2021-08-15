Посольство РФ в Афганистане: Обстановка в Кабуле немного напряженная, но военных действий в городе не ведется

Обстановка в Кабуле немного напряженная, но военных действий в городе не ведется. Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в Афганистане. Там заверили, что угрозы российской дипмиссии нет, эвакуация не требуется.

Делегация из восьми или девяти представителей движения «Талибан» (запрещено в РФ) ведет в президентском дворце в Кабуле переговоры с афганскими властями. Как уточняет CNN, речь идет о переговорщиках из представительства талибов в Дохе: до сих пор они курировали контакты по афганскому политическому урегулированию. Ранее афганские власти сообщали, что цель этих переговоров — мирная передача Кабула талибам. Сами талибы заявляли, что полностью окружили афганскую столицу, но не хотят брать ее штурмом, желая избежать кровопролития. По сообщениям арабских телеканалов, президент Гани пока остается в Кабуле.

Правительственная делегация Афганистана сегодня направится в Катар на встречу с представителями движения «Талибан». По сведениям Рейтер, в состав делегации войдет глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла. Сегодня, по сообщениям СМИ, талибы полностью окружили Кабул и ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в столицу. Также сообщалось, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.