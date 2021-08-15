В Темрюкском районе Краснодарского края, одном из наиболее пострадавших от непогоды на Кубани вновь усиливается дождь

По данным краевого оперштаба, с четверга в муниципалитете выпало более 450 мм осадков, подтоплены дома в 14 населенных пунктах. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что годовая норма осадков выпала в Анапе и Темрюке за сутки. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения.

Замначальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников сообщил, что последствия потопа в регионе активно устраняются.

Мельников добавил, что циклон продолжает активно воздействовать, но уже ослабевает, прогнозируется его выкат за территорию Краснодарского края ближе к концу сегодняшнего дня.