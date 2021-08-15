Тело четвёртого погибшего при крушении вертолёта на Камчатке подняли из воды

Трагедия произошла еще в четверг.

Со дна Курильского озера удалось поднять тело еще одной жертвы, об этом объявили в местном управлении МЧС. Нашли его с помощью водолазов и глубоководных аппаратов. Поиски возобновили этим утром, когда волны несколько успокоились. Раньше спасатели были вынуждены их прекратить из-за ухудшения погодных условий.

Из-за чего вертолёт упал в озеро – специалисты окончательно еще не выяснили. Источник ТАСС сообщал, что, по предварительной версии, этом могла быть как ошибка пилота, который в густом тумане не увидел, куда приземляется, так и отказ двигателей.

Всего на борту Ми-8 было шестнадцать человек. Восьмерых из них нашли живыми. Судьба еще четверых остаётся неизвестной. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро», которая проводит пассажирские перевозки в отдаленные и труднодоступные районы Камчатки.

Сейчас чиновники временно запретили предприятию перевозить людей. Ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал это решение сложным для региона, поскольку «основные перелёты, в том числе туристические, осуществлялись вертолётами именно этой авиакомпании».

В Следственном комитете края по факту произошедшего завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.