Ряд высокопоставленных афганских чиновников, включая советников президента страны, готовятся к отлёту из Кабула

Представители движения Талибан (организация запрещена в РФ), которые сегодня заняли столицу без боя, сделали первые заявления, которые касаются иностранцев, женщин и СМИ.

Иностранцы, которые находятся в Кабуле, должны или уехать из афганской столицы или зарегистрироваться у новых органов власти, о требовании талибов сообщил телеканал Аль-Арабия. Эти заявление прозвучали на фоне начавшейся эвакуации сотрудников посольства США в Афганистане. В течение 72х часов все американские дипломаты намерены покинуть страну. Россия этого не делает. Талибы также заявили, что в новом исламском правительстве будут представлены все афганцы. Представитель движения сказал, что боевики уважают права женщин, при новой власти они продолжат иметь право на образование и работу и смогут занимать посты в правительстве. Им также разрешат выходить из дома без сопровождения мужчины, при этом ношение хиджаба обязательно. Прессе новые власти Афганистана разрешат критику любого человека, но материалы не должны наносить вред репутации, чести и достоинству этих людей. Представитель движения Талибан, которое в России признано террористическим и запрещено, сообщил, что оно рассчитывает на передачу власти как можно скорее. Боевики призвали президента и правительственных чиновников к сотрудничеству.

Президент Гани уйдёт в отставку, если будет известен его преемник и заключено соглашение о мире и выборах в Афганистане, об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на осведомлённый источник.