Сейсмологи Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана

Подземный толчок, как передает ТАСС, был зарегистрирован в 900 км на юго-запад от Алма-Аты. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
2021-08-15T14:35:08+03:00
2021-08-15T14:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 15 августа 2021
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