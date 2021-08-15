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14:35, 15 августа 2021

Сейсмологи Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана

Подземный толчок, как передает ТАСС, был зарегистрирован в 900 км на юго-запад от Алма-Аты. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.


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