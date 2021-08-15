CNN: Власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле

Власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Большинство дипломатов вернутся на родину, а небольшая группа пока останется работать в международном аэропорту Кабула. CNN отмечает, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.
2021-08-15T14:34:39+03:00
2021-08-15T14:34:38+03:00
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14:34, 15 августа 2021
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Шляпы бы есть этим экспертам и дипломатам Не лишне будет посочувствовать тем отечественным экспертам и дипломатам, которые ещё пару дней назад объясняли нам, что ресурсы наступления талибов исчерпаны, а прогнозы ЦРУ относительно падения нынешнего кабульского режима в менее, чем 90-дневный срок, — неточны…