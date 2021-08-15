CNN: Власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле

Власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Большинство дипломатов вернутся на родину, а небольшая группа пока останется работать в международном аэропорту Кабула. CNN отмечает, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.