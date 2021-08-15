Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», Джалали возглавит временную администрацию страны. Телеканал «Аль-Арабия» также сообщает, что движение «Талибан»(запрещено в РФ) объявило об установлении своего контроля на всей территории Афганистана, а передача власти может состояться уже сегодня в президентском дворце в Кабуле. ИО министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал в видеообращении к гражданам страны заверил, что «переход власти пройдет мирно. Как указывает пакистанский телеканал «Джео-ТВ», глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) и афганскими властями. По сведениям ливанского телеканала «Аль-Маядин», самолет президента Афганистана Ашрафа Гани готовится к его эвакуации из Кабула. Тем временем, лидер политического крыла движения «Талибан» мулла Абдель Гани Барадар готовится прибыть в Афганистан из Дохи, где он руководил делегацией талибов на

переговорах с посланниками различных правительств.