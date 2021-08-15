Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что завершили окружение афганской столицы. Как
передает BBC, представитель талибов заверил, что боевики не будут блокировать поступление в Кабул товаров первой необходимости и препятствовать нормальной работе больниц и международного аэропорта. Он также
отметил, что талибы не будут препятствовать возвращению по домам афганских военных.
Боевики движения «Талибан» заявили, что завершили окружение афганской столицы
Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что завершили окружение афганской столицы. Как