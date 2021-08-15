Резко обострились отношения между Израилем и Польшей

Поводом стал новый польский закон, который ограничивает права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение отнятого имущества. Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал поправки, подписанные президентом Анджеем Дудой, «аморальными» и «антисемитскими», а также отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше немедленно вернуться из Варшавы «для бессрочных консультаций». Польскому же послу рекомендовано не возвращаться в Израиль из отпуска. Резко раскритиковал польский закон и преемник Беньямина Нетаньяху на посту главы правительства Нафтали Беннет. Польша тем временем заявила, что ответ на отзыв израильского будет зеркальным.
2021-08-15T14:05:12+03:00
2021-08-15T14:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 15 августа 2021
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