Резко обострились отношения между Израилем и Польшей

Поводом стал новый польский закон, который ограничивает права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение отнятого имущества. Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал поправки, подписанные президентом Анджеем Дудой, «аморальными» и «антисемитскими», а также отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше немедленно вернуться из Варшавы «для бессрочных консультаций». Польскому же послу рекомендовано не возвращаться в Израиль из отпуска. Резко раскритиковал польский закон и преемник Беньямина Нетаньяху на посту главы правительства Нафтали Беннет. Польша тем временем заявила, что ответ на отзыв израильского будет зеркальным.