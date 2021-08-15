Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал сайты платформы «Глаз Бога»

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал сайты для поиска информации платформы «Глаз Бога». Решение размещено на сайте суда, внимание на документ обратила организация «Роскомсвобода».

Заблокировать сайты требовала прокуратура из-за того, что платформа «Глаз Бога» якобы предлагала за деньги получить доступ к персональным данным граждан России. Впрочем, на данный момент зайти на сайт платформы можно без ограничений, равно как и получить доступ к так называемому «королевскому боту», специальному сетевому роботу в Telegram, который собирает запрашиваемую информации. Согласно позиции прокуратуры, доступ к страницам сайтов платформы до ограничения позволял получить информацию практически любому пользователю. В июле Таганский суд по иску Роскомнадзора заблокировал телеграм-бот «Глаз Бога». Тогда сервис признали нарушающим права граждан на неприкосновенность частной жизни, а информацию, которую можно было получить с его помощью, назвали «обрабатываемой с нарушением законодательства в области персональных данных». Основатель сервиса Евгений Антипов утверждали, что речь шла о клоне оригинального бота.

Сервис «Глаз Бога» появился в начале 2020 года. Разработчики утверждают, что с его помощью практически каждый по запросу прямо в мессенджере мог получить личные данные о любом человеке, включая его номер телефона.