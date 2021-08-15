Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране

Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Президент Гани остается на территории АфганистанЮ он не покадал страну. По сведениям телеканала «Аль-Джазира», большую часть утра он провел в саду президентского дворца в Кабуле с супругой. По утверждению СМИ, Ашраф Гани намерен сложить полномочия уже сегодня. Ашраф Гани выступил с видеообращением, в котором поручил руководителям министерства обороны, внутренних дел и управления национальной безопасности силовых структур обеспечить безопасность граждан.

Делегация движения «Талибан», по сведениям телеканала Al Arabiya, ведет в настоящее время в президентском дворце в Кабуле. переговоры о передаче власти. Телеканал не исключает, что она может состояться уже сегодня. Между тем, как сообщила президентская канцелярия, Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО. Ранее ИО министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире гостелевидения, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем. Он заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула. Со своей стороны талибы призвали банки и госучреждения работать в обычном режиме, а жителей — из соображений безопасности не покидать свои дома, пообещав, что никому не будут мстить и амнистируют всех, кто служит при нынешней кабульской администрации.



* Движение «Талибан"признано в РФ террористическим и запрещено