«Аль-Арабия»: Движение «Талибан»* объявило об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что движение «Талибан»* объявило об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что «боевые действия в столице страны не ведутся. Боевики также заявили, что иностранцы могут покинуть Кабул или зарегистрировать своё пребывание в стране у представителей движения. Тем временем боевики «Талибана» захватили авиабазу НАТО «Баграм». На ней до вывода войск США из страны были дислоцированы военные западной коалиции.

Президент Афганистана Ашраф Гани, по сведениям телеканала «Аль-Арабия», в ближайшие часы сложит с себя полномочия. После этого будет сформировано временное правительство. Источники телеканала утверждают, что передача власти пройдет сегодня в президентском дворце. Незадолго до этого ио министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем».Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходной власти в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Аль-Арабия».



Стороны конфликта в Афганистане должны отказаться от эгоизма и начать серьезные переговоры о будущем коалиционном правительстве страны. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Успехи талибов дипломат связал со слабостью действующего кабульского правительства.

Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам. Такое мнение в ФБ выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, есть вероятность возникновения в Афганистане новой базы международного терроризма. Он также обратил внимание на риски возникновения потоков беженцев из региона, прежде всего в Европу и призвал налаживать широкое международное сотрудничество по этой проблематике.



*признано в РФ террористическим и запрещено