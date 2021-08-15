Как минимум триста человек погибли в результате сильного землетрясения на Гаити

Юго-запад страны значительно пострадал.

Все последствия землетрясения магнитудой 7,9, которое произошло вчера около четырёх часов дня по Москве, не выявили до сих пор. Школы, церкви и многие другие здания получили серьёзные повреждения или разрушены. В некоторых местах заблокированы дороги. В социальных сетях появляются снимки, на которых видно, как затопило отдельные улицы. Пострадали международные линии связи. Американский журнал New York Times со ссылкой на одного из очевидцев пишет, что в некоторых поселениях слышны крики – люди ищут своих близких. Людям также не хватает питьевой воды и продуктов.

Минувшей ночью спасатели сообщили, что в результате трагедии погибли 304 человека. Всего пострадавшими считаются около тысячи восьмисот жителей. Из-за землетрясения руководство страны объявило режим чрезвычайного происшествия на месяц.

Более слабые подземные толчки прошли на Гаити и этим утром. Также ожидается, что уже в течение нескольких дней к острову подойдёт тропический шторм Грейс, который может спровоцировать наводнения.

Тем временем вторая ракетка мира японка Наоми Осака объявила о намерении пожертвовать призовые со своего следующего турнира помощь пострадавшим от землетрясения Гаити. Соревнования в Цинциннати начнутся завтра. Их призовой фонд превышает полтора миллиона долларов.