Указ президента Польши о реституции имущества евреев привел к дипломатическому конфликту

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид осудил действия Варшавы и в ответ отозвал главу дипмиссии в европейской республике.

Лапид добавил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на закон. В Варшаве в свою очередь пригрозили принять симметричные шаги в ответ на действия израильского МИД.

Споры возникли вокруг документа, подписанного президентом Польши вчера. Закон ограничивает права потомков жертв Холокоста на возврат имущества, конфискованного у евреев во время Второй мировой войны и после нее. Сроки подачи жалобы на такое решение теперь ограничены 30 годами. Глава государства, сославшись на практику, пояснил, что претендующие на реституцию часто бывают подставными лицами.