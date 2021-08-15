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13:08, 15 августа 2021

Указ президента Польши о реституции имущества евреев привел к дипломатическому конфликту

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид осудил действия Варшавы и в ответ отозвал главу дипмиссии в европейской республике.

Лапид добавил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на закон. В Варшаве в свою очередь пригрозили принять симметричные шаги в ответ на действия израильского МИД.

Споры возникли вокруг документа, подписанного президентом Польши вчера. Закон ограничивает права потомков жертв Холокоста на возврат имущества, конфискованного у евреев во время Второй мировой войны и после нее. Сроки подачи жалобы на такое решение теперь ограничены 30 годами. Глава государства, сославшись на практику, пояснил, что претендующие на реституцию часто бывают подставными лицами.


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