В России четвертый день подряд выявили больше 800 смертей от коронавируса

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки заразились более 21 600 тысячи человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 816 человек. По состоянию на утро воскресенья в стране выявлены 21 624 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 600 тыс. человек. Выписаны из больниц по выздоровлению на пять тысяч меньше, чем заболевших вновь. В четверг суточное число скончавшихся впервые с начала пандемии превысило 800 человек, в следующие два дня суточная смертность обновляла показатель предыдущего дня. Что касается заражений, то наибольшее их число вновь в Москве – заболели 1954 человека. При этом если данные рассматривать в процентном выражении, темп прироста заболевших в столице снизился, при чем больше, чем в любом другом регионе. Накануне заболевших в столице было на 350 человек больше. За сутки в Москве умерли 58 пациентов. В Санкт-Петербурге выявили 1 668 случаев заражения коронавирусом, это минимум с начала июля и на полторы сотни заболевших меньше, чем днем ранее.

В столице сегодня истекает срок подачи сведений о прививке вторым компонентом вакцины от ковида 60% сотрудников предприятий сферы услуг и госслужбы.