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13:05, 15 августа 2021

Боевики движения «Талибан» подошли к Кабулу и сейчас ведут переговоры с властями о мирной сдаче столицы Афганистана

Талибан объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана, сообщает ТАСС. Это может произойти уже сегодня.

Талибы, которые ещё вчера находились всего в полусотне километров от афганской столицы, судя по сообщениям информагентств, не встречая сопротивления, пару часов назад подошли к Кабулу и окружили его со всех сторон. Столица была последним крупным городом, который оставался под контролем правительственных войск. Появились первые сообщения о захвате талибами университета на западе столицы, неподалеку от него подняли флаги движения. Столичных жителей и чиновников боевики призвали не покидать страну. Они пообещали, что не будут мстить никому из тех, кто служил в военном и гражданском секторах столичной администрации. Тем не менее, члены движения Талибан попросили женщин отправиться в безопасные места в столице. Боевики объявили, что не намерены штурмовать Кабул, чтобы избежать большого количества погибших и раненых, они призвали власти Афганистана мирно передать власть. Министр внутренних дел страны пообещал это сделать. Он заверил население, что правительственные силы обеспечат безопасность города. В нём живёт более четырёх миллионов человек. По словам главы военного ведомства, жителям ничего не грозит. Переговоры сейчас идут в президентском дворце, сообщает афганский телеканал TOLO News. По пока неподтверждённым данным мирная передача власти талибам может произойти уже сегодня.

Президент страны по информации газеты Гардиан сейчас экстренно совещается со спецпредставителем США по Афганистану и высокопоставленными представителями НАТО. На этом фоне телеканал Аль-Арабия сообщил о боях на севере и юге Кабула, которые ведут с талибами правительственные силы. В администрации президента Афганистана на это сказали, что ситуация в столице находится под контролем.

На фоне стремительного приближения талибов еще на днях из Кабула начали эвакуироваться посольства ряда западных стран. Сегодня сообщалось о вывозе американских и британских дипломатов. При этом сотрудники российского диппредставительства остаются в афганской столице. Миссия работает в спокойном режиме, сказал агентству РИА Новости спецпредставитель президента Замир Кабулов. Он отметил, что боевики гарантировали безопасность не только посольству России, но и других стран.

Между тем, с приближением талибов, Кабул покидают и местные жители. В интервью изданию Daily Mail они рассказали, что бежать их заставляют тревожные перспективы.

Сегодня за несколько часов до подхода боевиков к афганской столице стало известно, что талибы полностью контролируют границы Афганистана. Покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула.

Боевики начали захватывать провинции Афганистана после того как в мае оттуда стали выходить войска США и их союзников по НАТО. Несмотря на обострение ситуации, президент Джо Байден намерен полностью вывести военных из страны к 11 сентября.

Напомним, движение Талибан в России признано террористическим и запрещено.


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