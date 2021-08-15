Среднесуточное время, которое россияне тратят на просмотр телевизора, вернулось к допандемийному уровню

Сейчас жители крупных городов проводят перед телеэкранами по 3,5 часа – пишет газета РЬБК со ссылкой на данные компании Mediascope. При этом в прошлом году во время изоляции и жестких ограничительных мер этот показатель приближался к четырем часам, а на пике был еще выше. Отмечается, что аудитория и трафик снизилась и у онлайн-кинотеатров. Эксперты считают, что возвращение к допандемийным з-значениям связано с возвращением людей в офисы и с возобновлением привычного образа жизни в целом, особенно летом.
2021-08-15T12:32:54+03:00
2021-08-15T12:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 15 августа 2021
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