Среднесуточное время, которое россияне тратят на просмотр телевизора, вернулось к допандемийному уровню

Сейчас жители крупных городов проводят перед телеэкранами по 3,5 часа – пишет газета РЬБК со ссылкой на данные компании Mediascope. При этом в прошлом году во время изоляции и жестких ограничительных мер этот показатель приближался к четырем часам, а на пике был еще выше. Отмечается, что аудитория и трафик снизилась и у онлайн-кинотеатров. Эксперты считают, что возвращение к допандемийным з-значениям связано с возвращением людей в офисы и с возобновлением привычного образа жизни в целом, особенно летом.