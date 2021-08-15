Глава парламента Болгарии созывает внеочередное заседание по делу о полицейском насилии на акциях протеста

Председатель Народного собрания Ива Митева мотивировала это публикацией кадров, на которых видно, как силовики во время демонстраций, прошедших летом 2020 года, избивают задержанных. Временная комиссия парламента сообщила, что больше года эти факты пытались скрыть. Заседание парламента назначено на вторник.