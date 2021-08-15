В Пакистане 13 человек погибли при взрыве гранаты

Боеприпас бросили в фургон, где находились люди – передает телеканал GeoTV со ссылкой на правоохранительные органы. Семь пострадавших госпитализированы. Полиция пока не рассматривает версию теракта и склоняется к тому, что причиной могла стать семейная ссора. О личности и судьбе того, кто взорвал гранату, ничего не говорится.
2021-08-15T12:31:29+03:00
2021-08-15T12:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 15 августа 2021
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