В Пакистане 13 человек погибли при взрыве гранаты

Боеприпас бросили в фургон, где находились люди – передает телеканал GeoTV со ссылкой на правоохранительные органы. Семь пострадавших госпитализированы. Полиция пока не рассматривает версию теракта и склоняется к тому, что причиной могла стать семейная ссора. О личности и судьбе того, кто взорвал гранату, ничего не говорится.