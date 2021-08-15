Российские дипломаты остаются в Кабуле несмотря на угрозу перехода столицы Афганистана под контроль талибов

Дипмиссия работает в спокойном режиме, сказал агентству РИА Новости спецпредставитель президента Замир Кабулов. Он отметил, что боевики гарантировали безопасность не только посольству России, но и других стран. Сегодня стало известно о начавшейся эвакуации американских и британских дипломатов. Ранее о вывозе своих граждан из страны сообщили в ряде западных стран.

Сейчас, по информации телеканала «Аль-Арабия» делегация «Талибана» (движение признано террористическими и запрещено в России) ведет переговоры о мирной сдаче Кабула в президентском дворце.