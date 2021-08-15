В Ливане растёт политическая напряжённость после взрыва топливного резервуара, при котором по официальным данным погибли 22 человека и почти 80 пострадали. На призыв президента провести расследование случившегося оппозиция потребовала его отставки.

Тщательно расследовать инцидент в районе Аккар и гибель людей, в том числе военных, президент Ливана потребовал от правоохранительных органов. Источники в силовых структурах не исключают, что к взрыву на севере страны мог привести преднамеренный поджог. В резервуаре по сообщениям местной прессы было 60 тысяч литров мазута. По другой версии по складу с нефтепродуктами открыли огонь, что вызвало пожар и взрыв. Бывший премьер Ливана и лидер суннитов обвинил власти в случившемся. По мнению Саада Харири, ночной инцидент идентичен прошлогоднему в морском порту Бейрута, когда взорвалось несколько тысяч тонн селитры, погибли более 200 человек, около шести тысяч пострадали. Взрыву, который произошёл этой ночью, предшествовали действия армии Ливана. Военные конфисковали нефтепродукты в Аккаре и стали раздавать их населению. Ещё раньше командование вооружённых сил страны изъяло у владельцев автозаправок более 150-ти тысяч литров бензина. Меры как сообщает агентство ТАСС приняли в ответ на жалобы о том, что владельцы АЗС и складов специально скрывают нефтепродукты в ожидании роста цен на горюче-смазочные материалы.

Аккар считается одной из самых бедных провинций Ливана.