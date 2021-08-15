Все работающие граждане Казахстана должны быть полностью привиты к сегодняшнему дню

На данный момент в Казахстане первым компонентом вакцины привито более 6 миллионов человек, полностью завершили вакцинацию свыше 4,5 миллионов жителей. Непривитым сотрудникам различных предприятий и организаций теперь нужно будет еженедельно проходить платное ПЦР-тестирование. Это касается тех, кто непосредственно находится на рабочем месте, а не на удаленке. Исключения сделаны для людей, которым нельзя прививаться по медицинским противопоказаниям. Кроме того, вакцинироваться не обязывали тех, кто переболел коронавирусом в течение последних трех месяцев. Для отказа необходимы подтверждающие документы. К прививкам российским «Спутником V» в Казахстане приступили 1 февраля. Далее в стране была разработана собственная вакцина «Казвак», потом еще стали использовать китайскую — под названием «Хайят-вакс».

Власти Казахстана отмечают, что работодатель не имеет права уволить сотрудника за отказ от вакцинации, но его могут оштрафовать.