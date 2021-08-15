Четвертый день подряд в России регистрируют свыше 800 умерших от коронавируса

По данным властей, жертвами эпидемии стали 816 пациентов – на три меньше, чем накануне, когда в стране был зафиксирован максимум по этому показателю. Новых зараженных более 21,5 тысячи. Чуть меньше, чем днем ранее.

В Москве, где выявляют больше всего умерших и инфицированных, за сутки скончались 58 человек и чуть меньше 2 тысяч были заражены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что это очень важная мера, чтобы не закрывать предприятия.

Собянин накануне отметил, что число госпитализаций снизилось более чем вдвое по сравнению с пиком в середине июня благодаря массовой вакцинации граждан.