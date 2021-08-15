Руководство Афганистана ведёт переговоры о сдаче столицы террористам

Тем временем в полиции объявили о том, что талибы уже входят в Кабул.

Талибы полностью окружили столицу. Как передаёт телеканал Al Arabiya в официальном сообщении от террористического движения сказано, что оно не намерено захватывать город силой, и что сейчас идут переговоры о том, чтобы передача власти «прошла безопасно, надежно и без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо». Также в заявлении отмечается, что покинуть Кабул разрешат всем, кто захочет это сделать.

Талибы добавили, что их силам приказано встать у ворот города и не пытаться пройти внутрь. Тем не менее, по данным телеканала, на севере города уже начались бои. Также британский Sky News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает, что террористы начали входить в город со всех направлений, а агентство РИА «Новости» со ссылкой на местный источник пишет, что талибы подняли свои флаги над Кабульским университетом, который находится на западе столицы.

Незадолго до этого в администрации президента республики заверили, что власти контролируют ситуацию в столице.

Тем временем в посольстве России в Кабуле сказали, что эвакуировать дипломатов сейчас никто не собирается. На территории представительства сейчас усилены меры безопасности.

* Талибан — запрещенная в России террористическая организация