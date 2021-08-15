Теннисистка Наоми Осака пожертвует призовые пострадавшим от землетрясения на Гаити

Вторая ракета мира написала в Твиттере, что ей больно смотреть на разрушения и она не может пройти мимо. Отец японской спортсменки родом из Гаити. Призовой фонд ближайшего соревнования, в котором примет участие Осака – турнира в Цинциннати – почти 2 миллиона долларов.

По последним данным, жертвами землетрясения стали более 300 человек, еще почти 2 тысячи пострадали. Сегодня островное государство сотряс еще один подземный толчок. Кроме того вскоре на страну обрушится тропический шторм.

