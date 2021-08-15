Вторая ракета мира написала в Твиттере, что ей больно смотреть на разрушения и она не может пройти мимо. Отец японской спортсменки родом из Гаити. Призовой фонд ближайшего соревнования, в котором примет участие Осака – турнира в Цинциннати – почти 2 миллиона долларов.
По последним данным, жертвами землетрясения стали более 300 человек, еще почти 2 тысячи пострадали. Сегодня островное государство сотряс еще один подземный толчок. Кроме того вскоре на страну обрушится тропический шторм.
Теннисистка Наоми Осака пожертвует призовые пострадавшим от землетрясения на Гаити
Вторая ракета мира написала в Твиттере, что ей больно смотреть на разрушения и она не может пройти мимо. Отец японской спортсменки родом из Гаити. Призовой фонд ближайшего соревнования, в котором примет участие Осака – турнира в Цинциннати – почти 2 миллиона долларов.