За полгода из России выслали более 8,5 тысяч мигрантов

Еще свыше тысячи ожидают депортации, для такого же количества иностранных граждан срок пребывания в стране сокращен. Данные МВД приводит агентство ТАСС.

Ранее Владимир Путин продлил мораторий на выдворение из России иностранцев и лиц без гражданства. Для этого они должны обратиться в МВД. В начале августа замминистра ведомства встретился с послами стран СНг и сказал, что более 700 тысяч их соотечественников незаконно находятся в стране.