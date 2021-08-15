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11:33, 15 августа 2021

За полгода из России выслали более 8,5 тысяч мигрантов

Еще свыше тысячи ожидают депортации, для такого же количества иностранных граждан срок пребывания в стране сокращен. Данные МВД приводит агентство ТАСС.
Ранее Владимир Путин продлил мораторий на выдворение из России иностранцев и лиц без гражданства. Для этого они должны обратиться в МВД. В начале августа замминистра ведомства встретился с послами стран СНг и сказал, что более 700 тысяч их соотечественников незаконно находятся в стране.


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