В аварии с участием автобуса под Будапештом погибли восемь человек

Еще полсотни пострадали, сообщается на сайте местной полиции. ДТП произошло ранним утром в 70 километрах от венгерской столицы. Автобус по неизвестным причинам врезался в опору автомобильного моста. Судя по кадрам с места происшествия, транспортное средство опрокинулось на бок. Движение на участке трассы приостановили. Транспортный поток перенаправили по объездной дороге. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.