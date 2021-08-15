В аварии с участием автобуса под Будапештом погибли восемь человек

Еще полсотни пострадали, сообщается на сайте местной полиции. ДТП произошло ранним утром в 70 километрах от венгерской столицы. Автобус по неизвестным причинам врезался в опору автомобильного моста. Судя по кадрам с места происшествия, транспортное средство опрокинулось на бок. Движение на участке трассы приостановили. Транспортный поток перенаправили по объездной дороге. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
2021-08-15T11:33:16+03:00
2021-08-15T11:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 15 августа 2021
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