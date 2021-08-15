В МВД изучают возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с камерами видеофиксации

В МВД России изучают возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с камерами фото— и видеофиксации.

Давно привычные и известные участникам дорожного движения балки с «мигалками» в ГИБДД планируют оснастить специальными умными камерами. В ведомстве полагают, что новое оснащение светосигнальных балок позволит быстрее и эффективнее находить в транспортном потоке проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства. В Научном центре безопасности дорожного движения МВД провели исследование об использовании дополнительной интеллектуальной патрульной системы при надзоре на дорогах. Она призвана помочь сотрудникам ДПС в их работе. Будет ли эта система производиться в России – не указано. Ну а пока на помощь инспекторам идут новые технологии, к знаниям правил самих водителей хотят предъявить дополнительные требования. В автоинспекции полагают, что стоит дополнительно проработать вопрос об очередном изменении теоретической части экзамена на водительские права и прорабатывают изменения, ограничивающие возможность «механического» заучивания ответов. От будущего обладателя водительских прав хотят добиться знания «психологических аспектов поведения участников дорожного движения».

В апреле в России в силу вступили новые правила сдачи экзамена на права. Теория осталась прежней, а традиционная «площадка» ушла в прошлое — в практической части испытания с весны осталась только поездка по городу.