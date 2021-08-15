Войска талибов вошли в столицу Афганистана Кабул

Талибы вошли в столицу Афганистана. Агентство РИА Новости сообщает, что террористы взяли под контроль Кабульский университет на западе города и подняли свои флаги в одном из районов.



Впрочем, в администрации президента заверяют, что ситуация находится под контролем, и город не подвергался нападениям.

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к афганскому народу. Он поблагодарил каждого, кто сейчас защищает страну от талибов:

«Из-за навязанной нам войны, наша любимая страна сталкивается с серьёзной опасностью. Я выражаю соболезнования семьям мучеников из числа гражданского населения и сил безопасности. Я восхищаюсь мужеством наших военных, которые отважно защищают свою страну, а также благодарю весь афганский народ, который твёрдо стоит на стороне сил обороны.

Следуя своей исторической миссии, я обещаю, что не позволю разрушить наше общество и ликвидировать все те достижения, которых Афганистан достиг за последние двадцать лет».

Гани подчеркнул, что государство будет всеми силами препятствовать усугублению ситуации и применению насилия в адрес граждан до тех пор, пока он остается во главе Афганистана.

Талибы полностью контролируют границы Афганистана. Покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула – передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных чиновников. В связи с наступлением террористов, западные страны спешно эвакуируют своих граждан из республики.

В начале августа радикалы впервые за пять лет захватили один из 34 центров афганских провинций. С тех пор они взяли под контроль все крупные города за исключением столицы.

* Талибан — запрещенная в России террористическая организация