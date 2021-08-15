Компания Intel добивается субсидий на новые заводы по производству чипов

По информации газеты The Wall Street Journal, руководство корпорации в прошлом месяце встречалось по этому вопросу с представителями администрации США. Intel претендует на многомиллиардные правительственные гранты и настаивает, что создание таких предприятий поможет избежать зависимости от чипов, которые делают в Азии.

В условиях пандемии мир столкнулся с нехваткой полупроводников.