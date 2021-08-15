Американские дипломаты покидают посольство в Кабуле

Источники агентства Рейтер рассказали, что большинство персонала уже готовится эвакуироваться, при этом диппредставительство продолжает работу. Сегодня же стало известно о том, что своего посла из Афганской столицы вывозит Великобритания. Соединенное королевство сворачивает свое дипломатическое присутствие в стране.

Западные страны спешат вывезти граждан из Афганистана на фоне приближения талибов к столице республики. Кабул остается последним крупным городом, не занятым боевиками.