По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве топливного резервуара в Ливане

Еще около 80 пострадали – такие данные приводит местный Красный Крест. Взрыв прогремел этой ночью, следом начался сильный пожар. В цистерне находилось 60 тысяч литров мазута. По словам очевидцев, спасателям удалось быстро локализовать пламя. Причина ЧП остается неизвестной.

Лидер суннитов и бывший премьер сказал, что происшествие ничего не отличается от прошлогоднего взрыв в порту Бейрута и призвал президента Ливана уйти в отставку.