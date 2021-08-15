В Москве скончался главный муфтий Узбескистана

В российской столице 71-летний Усмонхон Алимов лечился от легочного и сосудистого заболеваний – сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана. В конце июля появлялась информация о критическом состоянии Алимова, однако официально это опровергалось. Муфтий возглавлял Управление мусульман Узбекистана с 2006 года.

