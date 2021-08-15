Владимир Путин наградил военных, погибших при крушении самолета-амфибии в Турции

Пять летчиков награждены орденами Мужества посмертно – соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Бе-200 , занимавшийся тушением пожаров, разбился накануне на юго-востоке Турции. На борту кроме россиян находились трое турецких граждан. Все они погибли. Среди жертв катастрофы и известный летчик Евгений Кузнецов. Он – один из участников испытаний пожарного самолета.

