Больше трёхсот человек погибли в результате мощного землетрясения на Гаити, которое произошло накануне

Пострадавших около двух тысяч. Людей продолжают искать под завалами. Этим утром по Москве в карибской стране произошёл новый подземный толчок.

Многие жители юго-западной части Гаити, на которую пришёлся основной удар, минувшую ночь провели на улицах. Их дома были разрушены землетрясением, которое вчера произошло у берегов страны. Его магнитуда составила 7,2. Больше всего пострадал город Ле Ке с населением примерно в 50 тысяч человек. Там повреждены или полностью разрушены гостиницы, больницы, школы, церкви, сообщает агентство Рейтер. Почти тысяча домов превратилась в руины. Подземные толчки ощутили и жители столицы Гаити Порт-о-Пренс, более чем в ста километрах от эпицентра. В панике люди выбегали на улицу. Поиски находившихся под завалами жителей продолжают и ночью. Власти сообщили о нескольких сотнях погибших, число пострадавших приближается к двум тысячам. Из-за разрушительных последствий природной стихии в карибской стране на месяц ввели режим чрезвычайного положения. Несколько часов назад на Гаити произошло новое землетрясение магнитудой почти 6. О погибших и пострадавших пока не сообщается. Помощь государству предложили власти Мексики, Колумбии и Венесуэлы.

Синоптики прогнозируют, что к Гаити приближается шторм и не исключена угроза цунами.