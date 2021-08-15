Одним из погибших при крушении российского самолета-амфибии в Турции был известный летчик Евгений Кузнецов

Одним из погибших при крушении российского самолета-амфибии в Турции был известный летчик центра боевой подготовки пилотов морской авиации Евгений Кузнецов. Гибель знаменитого пилота подтвердили его близкие.

Полковник авиации Северного флота Евгений Кузнецов оказался в числе восьми погибших накануне на юго-востоке Турецкой республики. Это специалист высокого класса, отдавший тридцать лет морской авиации и знавший об управлении самолетом Бе-200 как никто другой, отмечают его коллеги. В годы службы он участвовал в испытаниях самолета модели в том числе в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа. а в 2016 году стал одним из героев фильма «Форсаж. Возвращение». Это кино об отношениях российских и украинских летчиков на фоне событий в Крыму и Донбассе. Снят фильм был уже после присоединения полуострова. Накануне сообщалось, что погибшие в Турции российские военные будут представлены к государственным наградам посмертно. Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации разбился днем в субботу. Машина находилась в аренде у властей Турции, а экипаж участвовал в тушении пожаров. Погибли и трое граждан Турции, среди которых военный переводчик и офицеры, указывавшие на очаги возгорания. Турецкая сторона направила России соболезнования в связи с произошедшим.

В Турции проводится судебная и техническая экспертиза катастрофы российского самолета-амфибии.