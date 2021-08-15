Талибы захватили уже большую часть Афганистана

На фоне того, что террористы занимают новые города, Великобритания и США начинают эвакуацию дипломатов.

За минувшие сутки центры еще девяти провинций перешли под контроль талибов. Многие города сдаются без боя. Под управлением правительственных сил, не считая нескольких отделённых очагов сопротивления, осталась только столица. Силы террористов подошли к ней уже на сорок километров.

Тем временем британская газета Sunday Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что посла королевства в Афганистане эвакуируют в экстренном порядке. По данным агентства Reuters, Соединенные штаты также эвакуируют сегодня сотрудников посольства в Кабуле, а также афганцев, помогавшим американцам. Для этого Вашингтон решил ввести в страну пять тысяч военных.

Члены запрещённого в России террористического движения «Талибан» начали наступление несколько недель назад после того, как США объявили о выводе войск. Американская армия находилась в стране с 2001-ого года.

Также в узбекском МИДе объявили, что более восьмидесяти афганских военных перешли границу, спасаясь от талибов. Среди бежавших были и единственный афганский маршал, этнический узбек Абдул Дустум.